Кирьос: Финансовую помощь игрокам нужно было оказать гораздо раньше

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение главы ATP Андреа Гауденци оказать финансовую помощь игрокам с низким рейтингом.

“Это нужно было делать гораздо раньше. А так игроки остались без денег и не знали, чего им ждать. Очень плохо, ребята. Хотя бы поторопитесь“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Should of happened a lot sooner, leaving all the players in the dark. Poor form to be honest. Hurry up https://t.co/VSJ8XWU6K1