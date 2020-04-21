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Кирьос: Финансовую помощь игрокам нужно было оказать гораздо раньше

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Австралиец раскритиковал главу ATP.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение главы ATP Андреа Гауденци оказать финансовую помощь игрокам с низким рейтингом.

“Это нужно было делать гораздо раньше. А так игроки остались без денег и не знали, чего им ждать. Очень плохо, ребята. Хотя бы поторопитесь“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Ранее Кирьос предложил помощь всем нуждающимся.

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Теги: теннис, Ник Кирьос
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