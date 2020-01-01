Надаль: Надеюсь, что в скором времени у меня появятся дети
Испанец рассчитывает в скором времени стать отцом.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль провел совместную трансляцию в Instagram с британским теннисистом Энди Марреем, во время которой испанец рассказал о своем желании стать отцом.
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"Спать я ложусь в два, в три - всегда по-разному. У меня нет детей, а они, мне кажется, помогают спортсменам быть организованными во время карантина.
Энди, я надеюсь оказаться в твоем положении, когда дети поднимают в шесть утра. Надеюсь, что это случится в скором времени", - сказал Надаль.
Маррей в свою очередь отметил, что сейчас подходящее время для этого: "Сейчас момент удачный - ты же постоянно дома".
Ранее Рафаэль Надаль заявил, что турниры без зрителей - не решение проблемы.
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