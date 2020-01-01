Фоньини: Не уверен, что когда-нибудь вернусь в Азию

Теннисист боится заразить свою семью.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал остановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“Сложно представить, как всё будет. Скажу честно, я сожалею, что большие турниры отменили, и теннисисты теряют очки, но я не уверен, что когда-нибудь вернусь в Азию.

Я бы не поехал на Олимпиаду в Токио в этом году. Мой самый большой страх - не заразиться, а передать вирус. Я не одинок, я отец и муж“, - цитирует Фоньини Corriere della sera.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.