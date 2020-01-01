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Роддик: Замороженный рейтинг ATP - это ужасно для Джоковича

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Американец считает, что после возобновления сезона серб может потерять лидерство.
Энди Роддик
Энди Роддик
Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о рейтинге ATP, который заморозили из-за приостановки сезона.

“В теннис играют ради победы, но невозможно набрать очки в матчах, которые не сыграл. Новак может получить травму в любой момент, а Рафа выиграет турнир серии Мастерс, грунтовый турнир и возглавит рейтинг.

Это ужасно для Новака, но нельзя делать какие-то допущения и отдавать должное за то, что еще не произошло“, - цитирует Роддика Tennis World USA со ссылкой на Tennis Channel.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Энди Роддик, Новак Джокович
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