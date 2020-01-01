Беккер: Турниры можно проводить, большинству теннисистов нужно на что-то жить

Немец считает, что WTA и ATP нужно объединится.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

“30 лет ATP, WTA и ITF не могли договориться друг с другом и беспокоились только о собственных турнирах. Сейчас все в одной лодке и столкнулись с одинаковыми проблемами. Это возможность объединиться.

Теннис входит в то небольшое число видов спорта, где матчи можно проводить без зрителей. Это не идеально, но большинству теннисистов нужно на что-то жить. Если все турниры в ближайшие месяцы отменят, половине теннисистов придется искать другую работу“, - цитирует Беккера The Hindu.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.