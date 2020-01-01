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Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

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Сербский теннисист не хочет, чтоб его заставляли делать прививку.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

“Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы я мог путешествовать. Но если это станет обязательным, мне придется принять решение.

У меня есть собственные мысли по этому поводу, может, они изменятся, я не могу сказать. Если сезон продолжится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, я понимаю, что вакцина станет необходимым требованием сразу после жесткого карантина“, - цитирует Джоковича Reuters.

Ранее Дидье Дрогба раскритиковал идею тестирования вакцины против коронавируса на жителях Африки.

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Теги: теннис, Новак Джокович
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