Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

Сербский теннисист не хочет, чтоб его заставляли делать прививку.

Первая ракетка мира Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

“Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы я мог путешествовать. Но если это станет обязательным, мне придется принять решение.

У меня есть собственные мысли по этому поводу, может, они изменятся, я не могу сказать. Если сезон продолжится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, я понимаю, что вакцина станет необходимым требованием сразу после жесткого карантина“, - цитирует Джоковича Reuters.

Ранее Дидье Дрогба раскритиковал идею тестирования вакцины против коронавируса на жителях Африки.