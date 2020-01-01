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Надаль: Турниры без зрителей - не решение проблемы

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Испанец призвал помочь другим игрокам.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о перспективах возобновления сезона в контексте пандемии коронавируса.

“Турниры без зрителей - это не решение проблемы. Соревнования проводятся фактически во всем мире, но в каждой из стран ситуация с коронавирусом разная. Например, футбольный сезон проходит в пределах одной страны, максимум - материка. Мы же вынуждены каждую неделю быть в новом месте.

В таких условиях мы обязаны относиться к ситуации ответственно. Прошло три недели карантина, а я начал себя чувствовать лучше. Мне удалось перестроиться на позитив, начать помогать людям.

Теннис сейчас волнует меня меньше всего. Да, мы часами обсуждаем с другими членами совета игроков будущее тура. Стараемся помочь тем, по кому пандемия ударила сильнее всего. Мы не можем возобновить тур, но можем помочь игроками из-за пределов топ-100“, - приводит слова Надаля ABC

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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