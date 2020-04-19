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Свитолина: Если больше не будет турниров до конца года, спонсоры денег мне не дадут

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Украинка также предположила, что раньше сентября тенниса не будет.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, когда может возобновиться теннисный сезон.

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"Мое личное мнение, в теннис в этом году мы еще сыграть можем, но уже после сентября. У каждой страны индивидуальный подход к карантину, поэтому все затянется на длительное время - возможно, до октября.

Есть такой момент, что в контрактах со спонсорами есть количество турниров, которые нужно отыграть. Если турниров до конца года не будет, то у меня будет где-то пять турниров, поэтому денег не дадут. А это печально", - сказала Свитолина в интервью для Большого тенниса Украины.

Также спортсменка прокомментировала возможность проведения Итогового турнира в Китае.

"Не думаю, что он в этом году пройдет, а если и состоится в Китае, то сомневаюсь, что наше здоровье будут подвергать опасности. Да, Китай уже более-менее очухался - возможно, нам предложат сыграть там, но не уверена, что хочу туда ехать в ближайшие два года. Честно говоря, вся эта ситуация сильно их подкосила", - отметила Элина.

Ранее Элина Свитолина рассказала, чего ей не хватает на карантине.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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Комментариев (1)
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navigator2    19.04.2020, 20:23
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ну що ж, доведеться йти працювати
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