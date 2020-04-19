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Свитолина поздравила подписчиков с Пасхой

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Украинка пожелала всем огромного здоровья.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих фанатов со светлым праздником Пасхи.

На своей страничке в Instagram теннисистка опубликовала фото с паской, и написала поздравление.

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"Со светлым праздником Пасхи!  Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес", - подписала снимок Элина.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский показал, как отмечает Пасху.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, Instagram
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