Зверев: Если бы не кризис, лидерство бы уже перешло к молодому поколению

Немец считает, что кто-то из его поколения выиграет турнир Большого шлема.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев высказался о влиянии паузы, вызванной пандемией коронкавируса, на мировой теннис.

“Думаю, если бы не этот кризис, мы бы уже стали свидетелями того, как лидерство переходит к молодому поколению - Доминику Тиму, Стефаносу Циципасу, Даниилу Медведеву или мне.

Думаю, что кто-то из молодых игроков в нынешнем сезоне уже бы выиграл турнир Большого шлема. Конец прошлого года показал, что смена поколений приближается. В полуфинале Итогового турнира ATP были Федерер и три молодых теннисиста.

Но теперь из-за кризиса все может измениться. Думаю, Новак, Роджер и Рафа вернутся предельно мотивированными и свежими“, - приводит слова Зверева L’Equipe.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.