Зверев: Нужно проводить матчи без зрителей, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется

Немец считает, что турниры за закрытыми дверьми лучше, чем отмена соревнований.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев высказался о возможности проведения турниров без зрителей.

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“Конечно, все спортсмены любят выступать при полных трибунах, но после такого кризиса даже возможность посмотреть теннис по телевизору будет в радость. Это лучше, чем полностью отменить сезон.

Я за то, чтобы проводить матчи за закрытыми дверями, пока ситуация с коронавирусом не позволит нам снова играть в нормальных условиях.

Что касается проведения Ролан Гаррос сразу после US Open, конечно, странно играть два таких крупных турнира так близко друг к другу. Но если удастся провести оба турнира, игроки будут рады выступить и там, и там.

После новостей об отменах и переносах соревнований мы будем счастливы сыграть и во Франции, и в США“, - цитирует Зверева L'Equipe.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.