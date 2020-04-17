Свитолина сыграет на виртуальном турнире в Мадриде

Соревнования состояться в апреле.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в виртуальном турнире “Mutua Madrid Open“.

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В женской сетке, кроме украинской теннисистки, сыграют: Анжелика Кербер, Карла Суарес Наварро, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Виктория Азаренко, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Мэдисон Киз и Йоханна Конта.

На мужском турнире выступят: Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Энди Маррей, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Давид Гоффен, Фабио Фоньини, Джон Изнер, Люка Пуй, Диего Шварцман. Остальные участники пока неизвестны.

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В виртуальном турнире сыграют 16 теннисистов из сеток ATP и WTA, которые будут распределены на 4 группы. Спортсмены, которые заняли первые два места, выйдут в четвертьфинал.

Турнир пройдет с 27 по 30 апреля. Главная цель проведения выставочных игр - это собрать деньги и помочь игрокам, которые сейчас нуждаются в финансовой поддержке.

Болельщики будут иметь возможность наблюдать за ходом игры онлайн, по телевидению и на страницах турнира в соцсетях.

Ранее US Open объявил о запуске женского виртуального турнира.

Напомним, что Ястремская выпустила мультфильм о борьбе с коронавирусом.