Тим - о смягчении карантина в Австрии: Это потрясающие новости

Австриец не может дождаться возвращения на корт.

Третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал тот факт, что австрийское правительство разрешило заниматься спортом на открытом воздухе во время пандемии коронавируса.

“Это потрясающие новости. Не могу дождаться, когда смогу вернуться на корт. До этого момента я буду поддерживать физическую форму, как и раньше. Турниры в любом случае нескоро начнутся, поэтому сейчас нет смыслы проводить тренировки в обычном режиме. Думаю, одного месяца подготовки будет достаточно, чтобы набрать форму.

Я буду рад, если соревнования вообще смогут возобновить. Мне все равно, какое это будет покрытие. Сомневаюсь, что мы сможем провести американскую хардовую серию, возможно, на эти даты перенесут грунтовые турниры.

Я скучаю по теннису, с нетерпением жду, когда вновь смогу играть с прежней интенсивностью. Но до того момента, пока у нас не будет реального календаря, я не буду тренироваться по полной программе.



Несмотря на все трудности, это интересное время. Я просто живу каждым днем, много времени провожу с семьей и больше обращаю внимание на другие стороны жизни“, - цитирует теннисиста tennisnet.com.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.