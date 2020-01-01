Организаторы US Open считают сценарий проведения турнира без зрителей маловероятным

Решение о проведении соревнований будет принято в июне.

Организаторы Открытого чемпионата США решат судьбу турнира в июне.

“Нам очень повезло, что мы четвертый турнир Большого шлема в году. Пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести соревнования, но главным фактором является здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала.

Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято окончательное решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса“, - приводит слова директора Ассоциации тенниса США Доуса AFP.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.