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Организаторы US Open считают сценарий проведения турнира без зрителей маловероятным

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Решение о проведении соревнований будет принято в июне.
US Open
US Open
Getty Images

Организаторы Открытого чемпионата США решат судьбу турнира в июне.

“Нам очень повезло, что мы четвертый турнир Большого шлема в году. Пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести соревнования, но главным фактором является здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала.

Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято окончательное решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса“, - приводит слова директора Ассоциации тенниса США Доуса AFP.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, US Open, Открытий чемпионат США
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