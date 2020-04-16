Джокович: Теннис сейчас имеет наименьшее значение

Серб считает, что сезон еще не скоро возобновится.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал возможное возобновление сезона.

Читай также: Надаль: Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад

“Я готов играть, но лично я считаю, что прежде чем мы вернемся на корт, пройдут месяцы. Решение играть или не играть без зрителей зависит не от нас, потому что здоровье важнее любого спорта.

В эту минуту меня меньше всего волнует теннис. Я выполняю нужные упражнения, чтобы мое тело не отвыкло от физических нагрузок.

Ситуация в мире сейчас очень серьезная и уже долгое время много людей страдают от такой ужасной реальности. Теннис сейчас имеет наименьшее значение.

Вместе с семьей я провожу время в Марбелье, где живет мой брат, поэтому сейчас мы все тут. Здесь мы все счастливы и, думаю, что в будущем мы будем тут жить с женой и детьми“, - цитирует серба El Periodico.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.