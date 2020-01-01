Американский теннисист: Если коронавирус придумали в Китае, больше не поеду туда играть

Теннис Сандгрен высказался о возможном происхождении опасной болезни.

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал теорию о том, что коронавирус могли изобрести в Китае.

“Не то, чтобы это много значило, но, если это действительно так, вы больше не увидите, как я играю в Китае“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.