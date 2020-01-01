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Вавринка: Не верю, что у Федерера получится завоевать еще один титул ТБШ

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Теннисист высказался о шансах своего соотечественника.
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
Getty Images

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сомневается, что его коллега Роджер Федерер сможет завоевать еще один титул на турнирах Большого шлема.

“Конечно, Роджер может еще раз победить на ТБШ. Есть разница между невозможностью выиграть и отсутствием стремления к этому. Я считаю, что Федерер может это сделать, но я не верю, что у него получится.

Хотя у него были матчболы в финале Уимблдона, да и вообще на каждом турнире он доходит достаточно далеко“, - заявил Вавринка в прямом эфире на странице Бенуа Пэра в Instagram.

Напомним, на счету Роджера Федерера 20 титулов Большого шлема.

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Теги: теннис, Стэн Вавринка
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