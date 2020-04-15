Надаль: Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад
Испанец не верит в то, что сезон можно возобновить в ближайшее время.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о возможном возобновлении сезона в контексте коронавируса.
“Я не вижу, каким образом в ближайшее время можно будет проводить турниры. Футбольный сезон можно доиграть на стадионах без болельщиков, но с теннисом это намного сложнее из-за его глобального характера.
Мы должны путешествовать по всему миру и это тяжело организовать в нынешних условиях. Пока не будет найдено лекарство, ситуация останется непростой. Нам нужно вести себя ответственно. Здоровье - на первом месте.
Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад этому“, - цитирует испанца Cope.
Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.
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