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Надаль: Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад

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Испанец не верит в то, что сезон можно возобновить в ближайшее время.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о возможном возобновлении сезона в контексте коронавируса.

“Я не вижу, каким образом в ближайшее время можно будет проводить турниры. Футбольный сезон можно доиграть на стадионах без болельщиков, но с теннисом это намного сложнее из-за его глобального характера.

Мы должны путешествовать по всему миру и это тяжело организовать в нынешних условиях. Пока не будет найдено лекарство, ситуация останется непростой. Нам нужно вести себя ответственно. Здоровье - на первом месте.

Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад этому“, - цитирует испанца Cope.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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