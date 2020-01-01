Ястремская выпустила мультфильм о борьбе с коронавирусом

Украинская теннисистка активно способствует борьбе с коронавирусом, который существенно повлиял на всю нашу жизнь.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время пандемии коронавируса активно проявляет свою общественную позицию, помогая людям.

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Так, спортсменка презентовала мультфильм, в котором рассказала о том, как соблюдать меры предосторожности в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская запустила проект помощи одесситам на карантине.