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Ястремская выпустила мультфильм о борьбе с коронавирусом

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Украинская теннисистка активно способствует борьбе с коронавирусом, который существенно повлиял на всю нашу жизнь.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время пандемии коронавируса активно проявляет свою общественную позицию, помогая людям.

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Так, спортсменка презентовала мультфильм, в котором рассказала о том, как соблюдать меры предосторожности в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская запустила проект помощи одесситам на карантине.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, коронавирус, видео
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