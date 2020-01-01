Свитолина поблагодарила украинских пожарных за их работу

Первая ракетка Украины сделала благодарственную публикацию в социальных сетях.

Выдающаяся украинская теннисистка Элина Свитолина на своей страничке в Instagram поблагодарила всех пожарных за ликвидацию возгорания в Чернобыльской зоне.

"Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала Свитолина в Stories.

Это не единственная публикация, посвященная пожарным - Элина публиковала несколько фотография с места пожара.

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Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар из-за преступных действий одного из граждан нашей страны. 415 украинских пожарных 10 дней боролись с возгоранием, и по состоянию на 15 апреля не наблюдается открытого огня, только тление.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина отреагировала на отмену Уимблдона очередным видео в TikTok.