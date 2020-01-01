Ястремская сообщила о релизе своей первой песни

Украинская теннисистка нашла новое увлечение во время карантина.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, что в ближайшее время фанаты услышат ее первую песню.

“Привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же это монотонная жизнь, по сути, ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение.

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Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома. Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, как закончится карантин“, - рассказала Ястремская в интервью Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская запустила проект помощи людям Одессы во время карантина.