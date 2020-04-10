Бывший британский теннисист: Федерер был опустошен, когда узнал об отмене Уимблдона

Тим Хенман отметил, что никто не знает, когда это сложное время закончится.

Экс-первая ракетка Великобритании Тим Хенман высказался об отмене Уимблдона.

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“Эта новость была одинаковой для всех. Для таких игроков как Федерер, которые уже заканчивают карьеру, отмена означала потерю возможности сыграть на турнире. Он сказал мне, что был опустошен, когда узнал об отмене Уимблдона, но понимает наше решение.

Конечно, отмена повлияет на многих людей. Но нужно смотреть вперед. Я говорил с Энди Мареем, Федерером, Фелисьяно Лопесом. Также обменивался сообщениями с Томми Хаасом, говорил с Полом Аннаконом, Джимом Курье. Да, сейчас очень сложное время, никто не знает, что будет дальше.

Сейчас нам нужно сидеть дома, следовать советам и думать о здоровье. Тогда мы сможем преодолеть это. Каждый все прекрасно понимает. Да, сейчас у нас приостановлены турниры, а вместе с ними и карьеры игроков. Но возможности в будущем будут“, - цитирует Хенмана Metro.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.