Возлюбленный Элины Свитолиной поддерживает ПСЖ.

Французский теннисист Гаэль Монфис назвал своих любимых футболистов.

“У меня есть три или четыре футболиста, которых я люблю. Конечно, есть два монстра: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Кроме них, я обожаю Килиана Мбаппе. Я болею за ПСЖ, это влияет, но я думаю, что он невероятно хорош.

Следующим, я думаю, я назову Сон Хын Мина, он будто вундеркинд. У него сумасшедший талант, чтобы выйти один на один и забить гол. Я его большой фанат“, - цитирует теннисиста Get French Football News.

Ранее Элина Свитолина и Гаэль Монфис высмеяли панику из-за коронавируса.