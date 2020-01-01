Украинский теннисист обвинил Большую тройку в неправильном влиянии на теннис

Марченко раскритиковал Федерера, Надаля и Джоковича.

Украинский теннисист Илья Марченко раскритиковал Большую тройку, в которую входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, за плохое влияние на теннис.

Читай также: Федерер придумал собственный челлендж, для которого нужна шляпа

“Мне не импонирует, мне не нравится эта Большая тройка. Если они играют, то я бы болел в их матчах за соперников. В их руках большая сила и влияние на теннис, но они его использовали не так, как было бы правильно.

Сейчас призовые какие-то подняли. Но все равно нет такого спорта, в котором было бы настолько неравномерное распределение призовых, как в теннисе. Мне кажется, в том числе, что это и вина Большой тройки“, - рассказал Марченко в прямом эфире SPORT TRAVELER UA.

Ранее сообщалось, что US Open может пройти без болельщиков.