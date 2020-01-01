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Тони Надаль: Сейчас Рафаэлю наплевать на теннис

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Испанец не знает, как долго будет продолжаться карантин.
Тони Надаль
Тони Надаль
Getty Images

Дядя второй ракетки мира Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

“Мы с Рафаэлем разговаривали, и он сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично. Как, по-вашему, мы должны играть в теннис? Это немыслимо.

Никто не будет играть в теннис, пока не появится четкой защитной меры. А что, если вторая волна заражений начнется в октябре? Как много стран будут открыты? Как долго будет продолжаться карантин? Я не знаю.

Теннис - спорт, из-за которого многим людям приходится перемещаться из одной страны в другую. Учитывая огромную проблему, которую мы имеем, все о нем забыли. Это второстепенно. Коронавирус имеет значение, а теннис - нет“, - цитирует Надаля Tennis 365.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Тони Надаль
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