Ястремская: Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой

Украинка отметила, что изоляция - шанс вывести себя на новый уровень.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала ситуацию вокруг карантина из-за пандемии коронавируса.

“Жизнь - это не то, что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время!

Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция – лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень“, - написала теннисистка на своей странице в Instagram.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.