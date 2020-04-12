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Ястремская: Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой

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Украинка отметила, что изоляция - шанс вывести себя на новый уровень.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала ситуацию вокруг карантина из-за пандемии коронавируса.

“Жизнь - это не то, что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время!

Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция – лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень“, - написала теннисистка на своей странице в Instagram.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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