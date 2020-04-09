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US Open может пройти без болельщиков

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Открытый чемпионат США должен состояться в сентябре.
US Open
US Open
Getty Images

Организаторы US Open могут поменять даты проведения соревнований или провести турнир без зрителей. Об этом сообщает британский журналист Саймон Бриггс в материале для The Telegraph.

Отмечается, что у Открытого чемпионата США нет такой страховки, как у Уимблдона, из-за чего организаторы не смогут компенсировать 400 миллионов ежегодной прибыли. Поэтому Теннисная ассоциация США готова пойти на радикальные меры, чтобы спасти соревнования.

Источник утверждает, что US Open могут перенести на декабрь на корты Индиан-Уэллса.

Турнир запланирован на период с 24 августа по 13 сентября.

Напомним, ATP и WTA отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, US Open
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