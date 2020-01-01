Президент ATP: Я верю в возможность возобновления сезона летом

Андреа Гауденци хочет спасти как можно больше турниров.

Президент ATP Андреа Гауденци прокомментировал паузу в сезоне из-за пандемии коронавируса.

“Мы уже разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, но рано или поздно мы придем к окончательному варианту. Чтобы провести турнир, организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится.

ATP зависит от турниров, а турниры держатся на трех столпах: продажи билетов, телевизионные права и поступления от спонсоров, с которыми мы сейчас проводим дополнительные переговоры, потому что в настоящий момент у нас пока нет продукта, который мы могли бы им предложить.

Cкажем четно - это будет кошмарный год.

Я верю в возможность начать играть в теннис летом в США, также можно “соорудить“ некое подобие грунтового сезона перед Ролан Гаррос.

Моя цель - сыграть как можно больше турниров. Чтобы прийти к Итоговому турниру ATP в Лондоне уже после того, как нам удастся спасти три Шлема и семь турниров серии Мастерс.

Таким образом, мы мы смогли сохранить 80% рейтинговых очков“, - цитирует Гауденци TennisWeekend.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.