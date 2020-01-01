Переключиться на мобильную версию

Президент ATP: Я верю в возможность возобновления сезона летом

Комментариев: 0
Андреа Гауденци хочет спасти как можно больше турниров.
Андреа Гауденци
Андреа Гауденци
Unitennis

Президент ATP Андреа Гауденци прокомментировал паузу в сезоне из-за пандемии коронавируса.

“Мы уже разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, но рано или поздно мы придем к окончательному варианту. Чтобы провести турнир, организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится.

ATP зависит от турниров, а турниры держатся на трех столпах: продажи билетов, телевизионные права и поступления от спонсоров, с которыми мы сейчас проводим дополнительные переговоры, потому что в настоящий момент у нас пока нет продукта, который мы могли бы им предложить.

Cкажем четно - это будет кошмарный год.

Я верю в возможность начать играть в теннис летом в США, также можно “соорудить“ некое подобие грунтового сезона перед Ролан Гаррос.

Моя цель - сыграть как можно больше турниров. Чтобы прийти к Итоговому турниру ATP в Лондоне уже после того, как нам удастся спасти три Шлема и семь турниров серии Мастерс.

Таким образом, мы мы смогли сохранить 80% рейтинговых очков“, - цитирует Гауденци TennisWeekend.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

Поделись:
Теги: теннис, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь