Бывший хорватский теннисист: Не думаю, что мы увидим теннис в этом сезоне

Горан Иванишевич думает, что теннисисты вернуться на корт уже в следующем году.

Бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич высказался об отмене Уимблдона из-за пандемии коронавируса.

“Это невероятно, что тут еще сказать. Этот турнир всегда вызывал у меня особенные эмоции. Но ничего не поделать - жизнь продолжается, мы продолжаем бороться. Не думаю, что мы увидим теннис в этом сезоне.

Наиболее оптимистичный прогноз от меня - теннисисты вернутся на корт к Australian Open. Но и этот вариант вызывает сомнения. До снятия паузы игроки, тренеры, организаторы турниров и все, кто зарабатывает в сфере тенниса, будут испытывать серьезные проблемы“, - приводит слова Иванишевича Sport Klub.

Напомним, WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.