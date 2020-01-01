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Стаховский: Мне предлагали слить матч на Australian Open

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Украинец рассказал, что не сдал тех, кто предлагал договорные матчи, чтобы обезопасить свою семью.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
instagram.com/stako_s/

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, как ему предлагали слить матч.

“Мне предлагали слить матч в Днепропетровски. Был челленджер - большой, очень классный турнир. Я был молодой, год до этого играл в четвертьфинале. Приезжаю и мне звонит номер - предлагают 20 тысяч евро, чтобы я проиграл в первом матче, а у меня был матч против первой ракетки мира в паре.

И вот я сижу на матче, проиграл 7:6 первый сет, ведя на тай-брейке, и думаю: “Блин, играешь за 600 долларов, а там было 20 тысяч“. Вот это меня бесит больше всего, что закрадываются такие мысли.

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Второй раз был на Australian Open. Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стояли “инвесторы“, бандюки.

Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя из корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, соблюдающая правила честной игры - прим. ред.), он тогда только был создан. Сказал так и так, а они спрашивают, кто это был. Я говорю: “Вы готовы защитить мою семью? Потому что он - это пешка, люди, стоящие за ним - опасные, а у меня вся семья в Украине“.

Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался. А моя семья не живет в Европе, она в Украине, где все немножко по-другому функционирует“, - сказал Стаховский в интервью YouTube-программе Отдушивдушу.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский рассказал о своей пенсии в ATP.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, договорной матч
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