Стаховский рассказал, какая у него пенсия от ATP

Украинец получит около 450 тысяч долларов от организации.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, какой будет получать оклад от ATP.

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“У меня есть пенсия от ATP - от 49 до 69 лет. Примерно 400-450 тысяч долларов. Должен получать в районе 3-4 тысяч долларов в месяц.

Но могу сказать, что пролетел, ведь сейчас пенсионные подняли с 10 тысяч долларов до 65-70 тысяч долларов в год. Там критерий - ты должен сыграть за год 7 турниров основной сетки ATP“, - рассказал Стаховский в интервью Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Ранее Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.