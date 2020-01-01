Свитолина: Сезон 2019 прошел как американские горки

Украинка осталась недовольной итогами прошлого сезона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями от прошлого сезона.

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“Сезон 2019 прошел как американские горки, у нас в теннисе даже есть такой термин - rollercoaster. Вначале я начинала очень неплохо, потом травмировала колено и сезон пошел на спад. Если на старте я чувствовала, что смогу очень хорошо отыграть большие турниры, то полученная в феврале травма поставила под вопрос очень много игр, и в целом весь сезон.

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В это время было очень тяжело психологически, потому что эта травма начинает проявляться только под нагрузкой, под нее тяжело адаптироваться. Моя команда делала все, чтобы вернуть меня в форму. И им это удалось. Я отыграла полуфинал Уимблдона, и это придало мне уверенность - и в физической подготовке, и вообще в моих силах.

Конечно, в голове все равно засела мысль, что сезон был недостаточно хорошим для меня, у меня были другие ожидания. Но я всегда обдумываю дальнейшие цели, смотрю вперед. Например, какие физические нагрузки добавить в свои тренировки, чтобы не стоять на одном месте, а уверенно двигаться вперед и подготовиться к предстоящим турнирам“, - рассказала Свитолина в интервью для Maincream.

Ранее сообщалось, что US Open объявил о запуске женского виртуального турнира.