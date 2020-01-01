Зверев считает, что перенес коронавирус накануне Australian Open

У немца был сильный кашель в начале года.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев подозревает, что он уже переболел COVID-19.

“Моя подруга Бренда и я были в Китае 28 декабря. Вы не можете представить, как я кашлял на протяжении месяца в Австралии. У меня была температура два или три дня, и я кашлял по пять-шесть часов, как и моя девушка.

Мы не знали, что это такое. Такого кашля у меня никогда не было. У меня ничего не болело, но я кашлял каждые 10 секунд. Я не могу точно сказать, что перенес коронавирус, как и сказать, что это помешало мне одолеть Доминика Тима в полуфинале“, - цитирует Зверева We love tennis.

Ранее сообщалось, что известный экс-теннисист, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.