Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к генеральному директору и главному инженеру компании SpaceX Илону Маску с просьбой о помощи Украине в борьбе с распространением коронавируса.

Читай также: Ястремская запустила проект помощи людям Одессы во время карантина

“Уважаемый мистер Маск, ситуация в Украине станет катастрофической в течение очень короткого промежутка времени. Я хочу любезно попросить вас подумать о предоставлении какой-либо медицинской помощи для моей страны. Спасибо вам огромное за ваши поступки“, - написал Стаховский в Twitter.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏