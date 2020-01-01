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Известный экс-теннисист, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

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Патрик Макинрой сообщил, что находится в списке ожидания на повторный тест.
Патрик Макинрой
Патрик Макинрой
Getty Images

Американский экс-теннисист Патрик Макинрой 31 марта сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. По словам Макинроя, сейчас он чувствует себя хорошо и ждет своей очереди на повторный тест.

“Мои мысли и молитвы со всеми, кто борется с вирусом - врачами, транспортным компаниями, всеми, кто помогает больным. Спасибо им за все, что они делают.

Я чувствую себя хорошо, мне гораздо лучше. Вчера врач сказал, что можно сдать контрольный тест. Если бы мы жили в идеальном мире, то я и моя супруга Мелисса могли бы это сделать.

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Но это не наш случай - мы находимся в листе ожидания по штату Нью-Йорк. Пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем сдать анализ. Все это время мы будем на карантине и мы соблюдаем все меры предосторожности“, - рассказал Макинрой в видео на своей страничке в  Twitter.

Отметим, что Патрик Макинрой - чемпион парного Ролан Гаррос-1989 и экс-капитан сборной США в Кубке Дэвиса. Сейчас он работает комментатором.

Напомним, в США на данный момент самое большое число инфицированных коронавирусом - более 324 тысяч, из них 9 180 человек умерли, а 16 789 - вылечились.

Ранее сообщалось, что у форварда Ювентуса Пауло Дибалы повторно диагностировали коронавирус.

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Теги: теннис, коронавирус, карантин, COVID-19
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