Уимблдон-2020 официально отменили

Организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира Большого шлема в этом году.

“С большим сожалением сообщаем, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сегодня решил отменить турнир 2020 года в связи с опасениями из-за пандемии коронавируса.

134-й розыгрыш турнира пройдет 28 июня по 11 июля 2021 года“, - сказано в сообщении.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt