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Осака: Нам необходимо объединиться, чтобы спасти как можно больше жизней

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Японская теннисистка уверена, что в следующем году спортсмены станут сильнее.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала перенос Олимпиады на следующий год из-за пандемии коронавируса.

“Все знают, как много Олимпиада значит для меня и как я буду гордиться тем, что смогу в ней поучаствовать у себя на родине.

Да, я разочарована тем, что она не состоится в этом году, но в 2021 мы сможем стать сильнее, чем когда-либо.

Я поддерживаю смелое решение Абэ и МОК на 100%. В конечном итоге спорт снова объединит нас. Сейчас людям всего мира необходимо объединиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Это и есть олимпийских дух“, - приводит слова японки Reuters.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.

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Теги: теннис, Наоми Осака, ОИ-2020
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