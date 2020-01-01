Осака: Нам необходимо объединиться, чтобы спасти как можно больше жизней

Японская теннисистка уверена, что в следующем году спортсмены станут сильнее.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала перенос Олимпиады на следующий год из-за пандемии коронавируса.

“Все знают, как много Олимпиада значит для меня и как я буду гордиться тем, что смогу в ней поучаствовать у себя на родине.

Да, я разочарована тем, что она не состоится в этом году, но в 2021 мы сможем стать сильнее, чем когда-либо.

Я поддерживаю смелое решение Абэ и МОК на 100%. В конечном итоге спорт снова объединит нас. Сейчас людям всего мира необходимо объединиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Это и есть олимпийских дух“, - приводит слова японки Reuters.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.