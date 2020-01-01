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Циципас: Во время паузы набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом

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Греческий теннисист рассказал, как изменилась его жизнь.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своем свободном времени во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

“Я пытаюсь заботиться о своем здоровье. Сейчас я реально чувствую, что набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом.

Конечно, ритм жизни кардинально изменился - я вынужден перестраиваться. Основные тренировки были прекращены, и я даже не знаю, когда они будут возобновлены“, - отметил грек на своем Youtube-канале.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.

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Теги: теннис, Стефанос Циципас
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