Циципас: Во время паузы набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом

Греческий теннисист рассказал, как изменилась его жизнь.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своем свободном времени во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

“Я пытаюсь заботиться о своем здоровье. Сейчас я реально чувствую, что набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом.

Конечно, ритм жизни кардинально изменился - я вынужден перестраиваться. Основные тренировки были прекращены, и я даже не знаю, когда они будут возобновлены“, - отметил грек на своем Youtube-канале.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.