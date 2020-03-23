Тренер Уильямс: Гауфф близка к победе на турнире Большого шлема

Патрик Муратоглу лестно высказался в сторону молодой американки.

Тренер экс-первой ракетки мира Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал игру 16-летней Коко Гауфф.

“Я вижу, как Коко попадает в финал турнира Большого шлема и выигрывает его. Она не так далека от этого. Матч против Софии Кенин в Мельбурне показал, что Коко, конечно, нужно еще развиваться. Она играет на невероятном уровне.

Гауфф так сильно верит в себя, что способна всех удивить и, возможно, выиграть Большой шлем. Хорошая подача, невероятный бэкхенд, она многое показывает.

Она уже многое понимает в теннисе, но этого недостаточно. У ее соперников остается пространство для победы. Конечно, ей есть куда расти.

В 16 лет тебе есть над чем работать, и это потрясающе, однако ее зрелость поражает“, - цитирует Муратоглу Metro.

Напомним, теннисный сезон приостановили до лета.