Директор Australian Open: В календаре будет много изменений из-за коронавируса

Крэйг Тили призвал всех поддержать друг друга.

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили высказался о переносе Ролан Гаррос из-за пандемии коронавируса.

“Я не в том положении, в котором оказалась Федерация тенниса Франции, поэтому не могу комментировать решение, которое там приняли. Уверен, что их план сработает.

Известно, что Кубок Лэйвера собираются провести в то же время. Между организаторами не было коммуникации, но, повторюсь, я не в их положении.

Сейчас мы живем в другом мире. Мы попали в ситуацию, в которой нужно помогать и поддерживать друг друга. В календаре будет много изменений в связи с этим. Все было в порядке. Я очень оптимистичен, но это ужасная ситуация“, - цитирует Тили Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.