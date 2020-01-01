Переключиться на мобильную версию

Директор Australian Open: В календаре будет много изменений из-за коронавируса

Комментариев: 0
Крэйг Тили призвал всех поддержать друг друга.
Крэйг Тили
Крэйг Тили
Getty Images

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили высказался о переносе Ролан Гаррос из-за пандемии коронавируса.

“Я не в том положении, в котором оказалась Федерация тенниса Франции, поэтому не могу комментировать решение, которое там приняли. Уверен, что их план сработает.

Известно, что Кубок Лэйвера собираются провести в то же время. Между организаторами не было коммуникации, но, повторюсь, я не в их положении.

Сейчас мы живем в другом мире. Мы попали в ситуацию, в которой нужно помогать и поддерживать друг друга. В календаре будет много изменений в связи с этим. Все было в порядке. Я очень оптимистичен, но это ужасная ситуация“, - цитирует Тили Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.

Поделись:
Теги: теннис, Australian Open, Ролан Гаррос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь