Осака рассказала, с кем бы хотела сыграть в паре

Японка мечтает провести матч с Андре Агасси.

Десятая ракетка мира Наоми Осака рассказала, с кем из теннисистов хотела бы сыграть в матче парного разряда.

“С кем из экс-теннисистов я бы сыграла в паре? Я хотела бы сыграть с Андре Агасси.

Или с Ли На. С Ли На только ради веселья, потому что я знаю, что она была бы очень милой. Я бы постоянно извинялась, а она бы относилась к этому спокойно“, - цитирует Осаку Tennis World USA.

Напомним, из-за коронавируса теннисный сезон остановили до лета.