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Осака рассказала, с кем бы хотела сыграть в паре

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Японка мечтает провести матч с Андре Агасси.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Десятая ракетка мира Наоми Осака рассказала, с кем из теннисистов хотела бы сыграть в матче парного разряда. 

“С кем из экс-теннисистов я бы сыграла в паре? Я хотела бы сыграть с Андре Агасси.

Или с Ли На. С Ли На только ради веселья, потому что я знаю, что она была бы очень милой. Я бы постоянно извинялась, а она бы относилась к этому спокойно“, - цитирует Осаку Tennis World USA. 

Напомним, из-за коронавируса теннисный сезон остановили до лета.

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Теги: теннис, Наоми Осака
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