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Костюк: Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это

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Украинка надеется, что люди научаться лучше относится друг к другу.
Марта Костюк
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала ситуации вокруг пандемии коранавируса в мире, а также землетрясения в Загребе (Хорватия).

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“Нелегко просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в трудном положении, так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относится друг к другу и к планете.

Мои молюсь за всех тех, кто сейчас страдает, всех медикам и за каждого, кто работает, чтобы поддерживать порядок в мире в это ужасное время.
 
Также, особые молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения, люди на улицах..жители Загреба и весь мир, мои мысли с вами“, - написала украинка на своей странице в Instagram.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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