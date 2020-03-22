Свитолина показала второй комплекс упражнений на карантине
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает делиться с аудиторией упражнениями, которые помогут держать себя в форме во время карантина.
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Девушка в Instagram опубликовала видео, где подробно рассказала о своей тренировки.
“Круговая тренировка, 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень - три подхода, второй уровень - пять подходов, третий уровень - семь подходов. Между подходами - 90 секунд отдыха“, - написала Свитолина.
ABS 🏠 circuit ⭕️ : 20 times each exercise 🥊: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5 sets, LEVEL(3) 7 sets. 🐌: 90sec rest between sets. 1.🔥Plank knee to chest 2.🔥 Scissors 3.🔥Knee to elbow 4.🔥Reverse crunch 5.🔥”Thread the needle” 6.🔥Leg raises 7.🔥Hip dips #homeworkout #abs #fitness #fitspo #sunday
Ранее Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса.
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