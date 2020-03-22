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Свитолина показала второй комплекс упражнений на карантине

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Украинка рассказала о домашней тренировки.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает делиться с аудиторией упражнениями, которые помогут держать себя в форме во время карантина.

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Девушка в Instagram опубликовала видео, где подробно рассказала о своей тренировки.

“Круговая тренировка, 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень - три подхода, второй уровень - пять подходов, третий уровень - семь подходов. Между подходами - 90 секунд отдыха“, - написала Свитолина.

Ранее Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, карантин, коронавирус
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