Федерер призвал соблюдать правила во время пандемии коронавируса

Швейцарец отметил, что уже давно перестал жать руки другим людям.

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу пандемии коронавируса и рассказал, что с самого начала придерживался всех правил борьбы с COVID-2019.

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"Я сижу дома и уже давно не жму руку никому. Кроме того, я часто мою руки, как всем рекомендовали. Сейчас нам нужно помогать друг другу, а также оберегать старших, которые находятся в зоне риска.

Нужно держать дистанцию два метра. В нынешней ситуации опасно игнорировать эти правила. Если мы будем на карантине, то нужно сидеть дома. Надеюсь, что все проявят сознательность", - цитирует третью ракетку мира Essentially Sports.

Ранее сообщалось, что ассоциации мужского и женского тенниса (ATP и WTA) объявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня.

Отмечалось, что WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время остановки сезона.