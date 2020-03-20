Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса

Пара не может даже поцеловаться из-за опасного вируса.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина instagram.com/g.e.m.s.life/

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом весело проводят время на карантине. Пара в Instagram опубликовала видео, которое посвящено панике пандемией коронавируса.

Спортсмены пытаются заниматься обычными домашними делами, но им постоянно мешает эмоциональный закадровый голос в этом видео: “Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус! Ха-Ха-Ха!“

Напомним, что ATP на шесть недель приостановила проведение всех турниров у мужчин, а WTA отменила все соревнования до моя.