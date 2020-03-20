Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса
Пара не может даже поцеловаться из-за опасного вируса.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом весело проводят время на карантине. Пара в Instagram опубликовала видео, которое посвящено панике пандемией коронавируса.
Спортсмены пытаются заниматься обычными домашними делами, но им постоянно мешает эмоциональный закадровый голос в этом видео: “Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус! Ха-Ха-Ха!“
Напомним, что ATP на шесть недель приостановила проведение всех турниров у мужчин, а WTA отменила все соревнования до моя.
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