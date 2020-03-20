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Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса

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Пара не может даже поцеловаться из-за опасного вируса.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
instagram.com/g.e.m.s.life/

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом весело проводят время на карантине. Пара в Instagram опубликовала видео, которое посвящено панике пандемией коронавируса. 

Спортсмены пытаются заниматься обычными домашними делами, но им постоянно мешает эмоциональный закадровый голос в этом видео: “Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус! Ха-Ха-Ха!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Напомним, что ATP на шесть недель приостановила проведение всех турниров у мужчин, а WTA отменила все соревнования до моя.

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Теги: Элина Свитолина, Гаэль Монфис, теннис, коронавирус
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