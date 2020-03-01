Баутиста-Агут: Я не понимаю решения организаторов о переносе Ролан Гаррос на сентябрь
Испанец раскритиковал функционеров турнира Большого шлема.
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести турнир на осень из-за пандемии коронавируса.
“Я не понимаю решение о переносе Ролан Гаррос на сентябрь. Я не думаю, что это лучшее время для проведения соревнований. Турнир будет проходить сразу после US Open.
Нам нужно будет сменить покрытие, на отдых будет совсем мало времени. Да еще и играть надо по пять сетов. К тому же мне кажется, что такие решения стоит принимать после консультаций с игроками“, - приводит слова испанца UbiTennis.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль поддержал перенес Ролан Гаррос.
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