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Баутиста-Агут: Я не понимаю решения организаторов о переносе Ролан Гаррос на сентябрь

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Испанец раскритиковал функционеров турнира Большого шлема.
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
Getty Images

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести турнир на осень из-за пандемии коронавируса.

“Я не понимаю решение о переносе Ролан Гаррос на сентябрь. Я не думаю, что это лучшее время для проведения соревнований. Турнир будет проходить сразу после US Open.

Нам нужно будет сменить покрытие, на отдых будет совсем мало времени. Да еще и играть надо по пять сетов. К тому же мне кажется, что такие решения стоит принимать после консультаций с игроками“, - приводит слова испанца UbiTennis.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль поддержал перенес Ролан Гаррос.

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Теги: теннис, Роберто Баутиста-Агут
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