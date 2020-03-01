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Испанский теннисист: После карантина у меня будет несколько лишних килограммов

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Пабло Андухар рассказал о своем свободном времени.
Пабло Андухар
Пабло Андухар
Getty Images

Испанский теннисист Пабло Андухар прокомментировал отмену всех турниров до лета.

“До июня я не могу играть. Сейчас я наслаждаюсь временем, которое провожу с моими детьми и женой. В обычное время делать это сложно, ведь я нахожусь постоянно в разъездах.

Если я куда-то выхожу, то надеваю перчатки. Прежде чем пойти в магазин, я обрабатываю руки гелем. У меня есть велотренажер, гантели и разное оборудование. Я трачу на это час в день.

Больше делать особо нечего, потому что все закрыто. Я уже немного скорректировал диету, стало сложнее. Думаю, что после возвращения у меня будет несколько лишних килограммов. Но у нас есть достаточно времени, чтобы прийти в форму“, - цитирует Андухара Ubitennis.

Напомним, WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время остановки сезона.

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Теги: теннис, Пабло Андухар
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