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Тим - об остановке сезона: Это драматические меры для всех игроков

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Австриец отметил, что будет готовится к травяному покрытию.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал отмену всех теннисных турниров до июня из-за пандемии коронавируса.

“Весь грунтовый сезон отменили. Соревнований не будет до 8 июня, то есть пауза составит чуть менее трех месяцев.

Конечно, что сейчас существуют более важные вещи. Каждый должен заниматься своим делом. Как бы там ни было, это радикальные, драматические меры для всех игроков. Но мы должны научиться справляться с этим.

Нам назначили дату, и скоро я начну готовиться к травяному сезону. Как и все, я сейчас дома и стараюсь поддерживать физическую форму“, - приводит слова Тима Daily Express. 

Ранее сообщалось, что WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время остановки сезона.

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Теги: теннис, Доминик Тим
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