Цуренко: Все, что сейчас можно делать - это быть дома

Украинка призналась, что сначала спортсмены были очень напуганы.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей реакции на отмену турнира в Индиан-Уэллсе (США).

“Первой реакцией не только у меня, но и у всех игроков, был шок. И такие округленные глаза. Все были жутко удивлены и испуганы. Никто не понимал, что происходит. Потом уже ситуация становилась все более понятной. Все понимали, что с этим сделать ничего нельзя, что это указания властей и с этим ничего нельзя было поделать. Информация приходила постепенно и становилась понятно, что это коснется не только Индиан-Уэллс, а продлится гораздо дольше.

Я сейчас в Киеве и планирую тут оставаться. Я в принципе живу обычной жизнью, уделяю максимально возможное время спорту, восстановлению. Ничего особенного. Все, что сейчас можно делать, - это быть дома, заниматься бытовыми делами, просмотром фильмов дома на большом экране. И все общение с семьей, с друзьями проходит только в небольших кругах, потому что большие скопления людей нежелательны. Все на уровне домашних посиделок.

На время карантина тренировки переносятся на улицу, это в основном бег, оздоровительные упражнения, все, что можно сделать на улице со своим весом. Пока все закрыто, это все физическая подготовка, которую можно делать в таких условиях“, - отметила Цуренко в интервью btu.org.ua.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.