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Барти: В мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса

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Австралийка планирует защитить титул на Ролан Гаррос.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась своим мнением о переносе Открытого чемпионата Франции на осень.

“Я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, потому что я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.

Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье“, - цитирует Барти AlKhaleej Today со ссылкой на Australian Associated Press.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.

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Теги: теннис, Эшли Барти, Ролан Гаррос
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