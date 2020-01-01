Барти: В мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса

Австралийка планирует защитить титул на Ролан Гаррос.

Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась своим мнением о переносе Открытого чемпионата Франции на осень.

“Я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, потому что я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.

Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье“, - цитирует Барти AlKhaleej Today со ссылкой на Australian Associated Press.

Напомним, теннисный сезон остановили до лета.